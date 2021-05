Zollikerberg (ots) - Der Leitende Ausschuss der Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, welcher das Spital Zollikerberg angehört, hat Christian Etter nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren zum neuen Spitaldirektor gewählt. Der derzeitige Leiter Finanzen und stellvertretende Direktor des Spitals Zollikerberg tritt im Frühjahr 2022 die Nachfolge von Dr. Orsola Vettori an, die nach 20-jähriger erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand treten wird.Der 53-jährige Betriebsökonom Christian Etter konnte sich in einem umfassenden Bewerbungsprozess gegen zahlreiche Mitbewerberinnen und -bewerber durchsetzen. Er verfügt über langjährige Führungserfahrungen auf Stufe Geschäftsleitung, ist als derzeitiger Leiter Finanzen des Spitals ein Experte im Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling und kennt das Gesundheits- und Spitalwesen der Schweiz ausgezeichnet. Neben seiner hohen fachlichen Expertise ist er eine integrative Persönlichkeit mit stark ausgeprägter sozialer Kompetenz.Dr. Regine Strittmatter, Direktorin der Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, freut sich sehr über die Wahl des neuen Spitaldirektors: "Es macht uns stolz, dass wir diese verantwortungsvolle Position mit einer Persönlichkeit aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Wir erleben Christian Etter bei seiner Arbeit als Leiter Finanzen und stellvertretender Spitaldirektor als sehr kompetente und engagierte Führungskraft, welche zum einen bestens mit den Herausforderungen eines Spitalbetriebs vertraut ist und zum anderen stets die Menschen - ob Patientinnen und Patienten oder Mitarbeitende - in den Mittelpunkt stellt."Christian Etter wird die Nachfolge von Dr. Orsola Vettori im Frühjahr 2022 antreten. Seine jetzige Position als Leiter Finanzen wird in Kürze ausgeschrieben.Pressekontakt:Spital ZollikerbergAnke SchrammVerantwortliche Marketing und KommunikationT +41 (0)44 397 32 51E-Mail: medien@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100871767