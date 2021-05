Die neue Börsenwoche startet ohne Vorgaben von der Wall Street. Dort bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Dementsprechend lust- und orientierungslos dürfte der Handel hierzulande heute sein. Im weiteren Verlauf der Woche dürfte dann das Augenmerk der Investoren vor allem auf die frischen Konjunkturzahlen gerichtet sein. Einerseits will der Markt ja eine starke wirtschaftliche Erholung, andererseits darf die Preisentwicklung nicht außer Kontrolle geraten. Entsprechend vorsichtig verhalten sich auch die Anleger. Es gibt zwar mangels Alternativen kaum Verkaufsdruck, doch nachhaltig neu investieren will auch niemand. Das ist folglich die Ruhe vor dem Sturm. Dieser kann sowohl ein neues Kursfeuerwerk, als auch eine neue Verkaufswelle auslösen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.