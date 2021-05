DJ press1 / Nachhilfeinstitut veröffentlicht kostenloses E-Book "Klimawandel" und bietet Ferienkurse an

Nachhilfeinstitut veröffentlicht kostenloses E-Book "Klimawandel" und bietet Ferienkurse an (press1) - 31. Mai 2021 - Der Studienkreis veröffentlicht ein kostenloses E-Book "Fakten zum Klimawandel - Wissen und Hintergründe für Schülerinnen und Schüler" und bietet Ferienkurse zum Aufholen von Lernrückständen an. Wissen hilft: Fakten zum Klimawandel Nachhilfeinstitut veröffentlicht kostenloses E-Book und bietet Ferienkurse an Nach einem anstrengenden Schuljahr unter Pandemiebedingungen sehnen sich Schülerinnen und Schüler nun ganz besonders nach erholsamen Sommerferien. Erholung heißt aber nicht, dass man nicht auch in der Ferienzeit etwas lernen kann - und zwar über ein Thema, das Bedeutung für das eigene Leben hat, nämlich über den Klimawandel. Denn mit dem Klimawandel und der Corona- Pandemie steht die Welt vor zwei globalen Krisen. Der Studienkreis hat deshalb das E-Book "Fakten zum Klimawandel - Wissen und Hintergründe für Schülerinnen und Schüler" veröffentlicht. Es steht auf der Seite studienkreis.de/klimawandelfakten ab sofort als kostenloser Download bereit. Was passiert, wenn sich die Erde um weitere ein, zwei oder sogar drei Grad erwärmt? Wer sind die wichtigsten Akteure in der weltweiten Protestbewegung und was fordern sie? Was müssen wir tun, um die schwersten Folgen des Klimawandels noch abzuwenden? Das sind einige der Fragen, auf die das E-Book Antworten liefert. Anschauliche Erklärungen, übersichtliche Grafiken und ein nützliches Glossar geben einen ausführlichen Überblick und helfen den Schülerinnen und Schülern, das komplexe Thema gut zu verstehen. Wer tiefer einsteigen will, kann den zahlreichen Links folgen. Ferienkurse zum Aufholen von Lernrückständen Vielen Schülerinnen und Schülern sind durch den massiven Ausfall von Präsenzunterricht in diesem Schuljahr große Lernrückstände entstanden. Mit Blick auf das kommende Schuljahr bietet der Studienkreis ihnen jetzt kostengünstige Ferienkurse an. Zehn Nachhilfestunden gibt es während der Sommerferien als fünf Doppelstunden für 36 Euro. "Auch wer in den Ferien lernt, sollte die schulfreie Zeit vor allem zur Erholung nutzen", erklärt Thomas Momotow vom Studienkreis. "Deshalb lernen die Schülerinnen und Schüler bei uns nur während eines Teils der Ferien und auch dann nur wenige Stunden pro Tag. Wer diese Zeit gut nutzt, um versäumten Stoff nachzuholen, Lücken zu schließen und schwierige Inhalte zu wiederholen, dem fällt der Einstieg ins neue Schuljahr leichter." Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen rund 1.000 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E- Tutoren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, lässt der Studienkreis die Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. An ausgewählten Standorten unterstützt der Studienkreis in seinen LRS- und Dyskalkulie-Zentren Kinder und Jugendliche, die Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800/111 12 12. Über www.facebook.com/studienkreis [1] können Interessierte direkt mit dem Studienkreis in Kontakt treten. Kontakt Studienkreis GmbH Thomas Momotow Universitätsstr. 104 44799 Bochum 0234/9760-122 mailto:tmomotow@studienkreis.de http://www.studienkreis.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/entertainment/db/press1.67c91b_1622461349.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Nachhilfeinstitut veröffentlicht kostenloses E-Book "Klimawandel" und bietet Ferienkurse an (jpg, 735 KByte) [Quelle/Bildnachweis: Studienkreis GmbH] Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

