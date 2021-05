Hannover (www.anleihencheck.de) - Obwohl sich die Aktienmärkte zuletzt robust präsentierten, kam es bei den Renditen von Staatsanleihen in den USA zu gewissen Rückgängen, so die Analysten der NORD LB.Die Rendite von 10J deutschen Bundesanleihen habe sich unterhalb von -0,10% stabilisiert. Die zwei Asset-Klassen Aktien und Bonds hätten sich also in der Summe stabil gezeigt. Offenbar habe sich die Aufregung über stärker als erwartet anziehende Inflationsraten wieder ein wenig gelegt. Dazu beitragen können hätten sicherlich auch die jüngsten Äußerungen einiger Notenbanker. FED und EZB würden auf die überwiegend temporären Faktoren verweisen, die zum Hochschießen der Preissteigerungsrate führen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...