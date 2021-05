Im ersten Quartal 2021 haben deutsche Autohersteller bei Umsatz, Gewinn und Marge deutlich besser abgeschnitten als ihre Wettbewerber, so eine Studie des Beratungsunternehmens EY. Daimlers operativer Gewinn stieg demnach um 832 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Bei Volkswagen waren es 432 Prozent. Gründe dafür sieht der EY-Autoexperte Peter Fuß in den Sparprogrammen der Konzerne und der starken Nachfrage in China. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag