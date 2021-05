Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Number

US50586V1089 Holcim Ltd. 31.05.2021 US43475E1055 Holcim Ltd. 01.06.2021 Tausch 1:1 7881

MHY1146L1092 Castor Maritime Inc. 31.05.2021 MHY1146L1258 Castor Maritime Inc. 01.06.2021 Tausch 10:1 7881

