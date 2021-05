The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2021

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2021



ISIN Name

LU1812091947 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1832418856 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU2018760012 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV

LU2018760954 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV

LU1900069300 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV

LU2018761762 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV

