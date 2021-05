DJ Merkel und Macron: USA und Dänemark sollen Spionagevorwurf klären

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Aufklärung in der Spionageaffäre um die amerikanische Nationale Sicherheitsbehörde NSA und den dänischen Geheimdienst gefordert. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach der dänische Geheimdienst dem NSA beim Abhören von deutschen und europäischen Spitzenpolitikern geholfen hat.

Macron sagte, dass Spionage zwischen Bündnispartner "inakzeptabel ist". Man tue "alles für unsere gemeinsame Sicherheit", sagte Macron auf einer Pressekonferenz zum deutsch-französischen Ministerrat. "Es gibt keinen Platz für uns für Verdächtigungen. Deswegen erwarten wir vollständige Offenheit und Klärung des Sachverhalts von unseren dänischen und amerikanischen Partnern."

Merkel sagte, sie sei "beruhigt", dass die dänische Regierung sehr klar gesagt hat, was sie von diesen Dingen hält. Die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen hatte zuvor gesagt, das systematische Abhören von engen Verbündeten sei inakzeptabel. "Insofern sehe ich eine gute Grundlage neben der Aufklärung des Sachverhalts auch wirklich zu vertrauensvollen Beziehungen zu kommen", sagte Merkel auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach der Videokonferenz beider Regierungen.

Macron forderte zudem, dass nun Gespräche durchführen werden müssten, um zu ermitteln was passiert sei und "welche aktuellen Praktiken" vorherrschten. Nach Medienberichten hat der dänische Geheimdienst in den Jahren 2012 bis 2014 dem NSA beim Abhören von deutschen und europäischen Spitzenpolitikern geholfen hat. Der dänische Auslands- und Militärgeheimdienst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) habe demnach der NSA die Nutzung der geheimen Abhörstation Sandagergardan in der Nähe von Kopenhagen ermöglicht. Laut den gemeinsamen Recherchen des Dänischen Rundfunks (DR) und weitere europäische Medien, darunter der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung, konnte der US-Geheimdienst dort einen wichtigen Internetknotenpunkt verschiedener Unterseekabel anzapfen.

Die Abhöraktion habe sich gegen führende Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich gerichtet.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2021 12:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.