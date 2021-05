Am frühen Montagmorgen kam Nikkei Asia mit der Nachricht heraus, dass Goldman Sachs seine Immobilieninvestitionen in Japan verdoppeln wird. "Goldman Sachs wird seine Immobilieninvestitionen in Japan von derzeit 100 Mrd. bis 150 Mrd. Yen auf etwa 250 Mrd. Yen (2,28 Mrd. $) pro Jahr erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf Logistik-Hubs, Rechenzentren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...