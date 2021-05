Auch heute schafft es der DAX nicht, sich von seiner Höhenangst zu befreien und aus seiner praktisch seit dem 06.12.2021 anhaltenden Seitwärtsbewegung auszubrechen. Es fehlt aufgrund des Memorial Day - Börsenfeiertages in den USA zudem wichtige Orientierung. Bei den deutschen Aktien leiden Bayer weiter unter der Entscheidung zum Glyphosat-Vergleich in der vergangenen Woche, Curevac unter einer möglichen Verzögerung bei der Impfstoffzulassung und die Deutsche Bank unter Compliance-Stress in den USA. Steil hach oben geht es dagegen mit der Aktie von Adler ...

