FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Indus Holding von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 43 Euro angehoben. Analyst Norbert Kretlow nahm in einer am Montag vorliegenden Studie eine zuletzt überraschend gute Entwicklung bei Metalltechnologie-Beteiligungen zum Anlass für mehr Optimismus. Mittlerweile seien drei der fünf Segmente der Beteiligungsgesellschaft auf Erholungskurs. Unter den anderen beiden Standbeinen bleibe der Baubereich stark und der Gesundheitsbereich werde wohl ein Gewinner nachlassender Restriktionen in der Corona-Krise./tih/he



ISIN: DE0006200108

