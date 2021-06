Während die weltweite Bevölkerung zunimmt, sind die Vorteile der erhalten landwirtschaftlichen Produktion ungleich verteilt, was teilweise an dem ungleichen Zugang zu Wasserressourcen liegt. Allerdings ist selbst in einigen Ländern, wo die hydrogeologischen Ressourcen reichlich sind, Wasser nicht immer für die Landwirtschaft zur Verfügung parat, was wirtschaftliche,...

Den vollständigen Artikel lesen ...