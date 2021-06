Vor drei Jahren bezeichnete Carl Icahn Digitalwährungen noch als "lächerlich", nun studiert er mit seiner Investmentholding Icahn Enterprises den Kryptomarkt und denkt über einen Einstieg "in großem Stil" nach.? Carl Icahn prüft Einstieg in den Kryptomarkt? Icahn sieht Bitcoin als reine Wertaufbewahrung, Ethereum auch als Zahlungssystem interessant? Kryptos gewinnen durch "lächerlich" hohe Preise in Teilen des Aktienmarktes an BeliebtheitStar-Investor Carl Icahn hat bei seiner Haltung ...

