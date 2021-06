Der DAX notiert zum Juni-Start uneinheitlich. Das Warten auf den Wall Street Start könnte erst einmal weiter für einen ruhigen Handel sorgen. So lief der letzte Handelstag im Mai Erwartungsgemäß gab es ohne die Marktteilnehmer aus London und New York wenig Impulse für den Deutschen Aktienmarkt. Nach einer bereits schwächeren Eröffnung kam gab es nur ein kurzes Anlaufen an den 15.500er-Bereich. Das kleine GAP zu Freitag blieb jedoch geöffnet. Über ...

