The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2021ISIN NameDE000A3H21Q1 DEUTSCHE WOHNEN SE NEUEDE000BLB7TS8 BAY.LDSBK.IS. 19/25EU000A1GRVV3 EU EUROP. UNION 11/21 MTNDE000HLB3R02 LB.HESS.THR.CARRARA06J/18DE000HLB4LG1 LB.HESS.-THR.INFL.12A/13DE000DK0P5H4 DEKA AUD FESTZINS 18/21DE000NLB2GE2 NORDLB IS.S.1683US191216BS87 COCA-COLA CO. 15/25DE000HLB4ZY4 LB.HESS.THR. IHS 20/30DE000A12T0S6 HASPA IS.R.709DE000DK0P5G6 DEKA USD FESTZINS 18/21XS2332889851 RAKUTEN GRP 21/UND. 144A