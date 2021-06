Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group, kommentiert die jüngste RBNZ-Sitzung. Wichtige Zitate "Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat auf ihrer Mai-Sitzung beschlossen, das derzeitige stimulierende Niveau der geldpolitischen Einstellungen beizubehalten - die Official Cash Rate (OCR) bei 0,25% und die Programme zum Ankauf von Vermögenswerten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...