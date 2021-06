DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation

creditshelf und Volksbank Bielefeld-Gütersloh vereinbaren Kooperation



01.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



creditshelf und Volksbank Bielefeld-Gütersloh vereinbaren Kooperation Erweiterung des umfangreichen Finanzierungsangebots der Volksbank Bielefeld-Gütersloh um unbesicherte, digitale creditshelf-Kredite

Gezieltes Engagement der Volksbank im Bereich digitaler Lösungen

creditshelf baut strategische Bankenkooperationen als wichtigen Vertriebsweg nun auch in der dritten Säule des deutschen Bankensystems aus Frankfurt am Main, 01. Juni 2021 ? Die creditshelf Aktiengesellschaft und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh schließen eine umfassende Kooperationsvereinbarung zur Erweiterung des Finanzierungsangebots für den ostwestfälischen Mittelstand. Nach Kooperationen mit Vertretern aus dem Privatbanken- und Sparkassensegment, bedeutet dies die erste Kooperation mit einer Genossenschaftsbank für creditshelf. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh erweitert ihr Produktportfolio um das digitale Kreditangebot der creditshelf AG. Für zahlreiche Finanzierungsanlässe profitiert nun auch der ostwestfälische Mittelstand von unbesicherten Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren und einer Höhe von bis zu 5 Millionen Euro. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh bietet so ihrer starken, regionalen Kundschaft Zugang zu einer weiteren zeitgemäßen Finanzierungsoption und creditshelf kann sein Plattform-Netzwerk mit einem zusätzlichen Vertriebspartner stärken. Ulrich Scheppan, Mitglied des Vorstands der Volksbank Bielefeld-Gütersloh: "Die Kooperation mit creditshelf ist für uns ein logischer Schritt in der Strategie zur digitalen Transformation. Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg, auch im Firmenkundengeschäft. Durch die Zusammenarbeit mit creditshelf eröffnen wir unseren Kunden eine zusätzliche Möglichkeit, kreative Ideen und zukunftsträchtige Geschäftsfelder zu finanzieren - bei gewohntem Service in ihrer Volksbank vor Ort." Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Marktvorstand von creditshelf: "Wir freuen uns sehr, mit der Volksbank Bielefeld-Gütersloh einen weiteren innovativen Bankpartner in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Damit ist creditshelf neben dem Privatbanken- und Sparkassenbereich jetzt auch bei den Genossenschaftsbanken vertreten. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh stellt mit ihrer innovativen und digitalaffinen Strategie bei gleichzeitig starken Wurzeln im Mittelstand der Region Ostwestfalen einen idealen Partner dar. Wir sind stolz, hier bei der Finanzierung von mittelständischen Firmenkunden unterstützen zu dürfen."

Presse und Kommunikation: creditshelf Aktiengesellschaft

Jan Stechele (CPO)

Birgit Hass (Leiterin PR)

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 77 2413

presse@creditshelf.com

www.creditshelf.com Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG

Dennis Will (Pressesprecher)

Kesselbrink 1

33602 Bielefeld

Tel.: +49 (175) 265 0979

dennis.will@volksbank-bi-gt.de

www.volksbank-bi-gt.de

Investor Relations: creditshelf Aktiengesellschaft

Fabian Brügmann (CFO)

Maximilian Franz (Investor Relations Manager)

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 69 348 719 113

ir@creditshelf.com

ir.creditshelf.com

Über creditshelf creditshelf ist die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

Über die Volksbank Bielefeld-Gütersloh Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh ist ein persönlicher und digitaler Finanzdienstleister für Unternehmen ebenso wie für Privatpersonen. Sie hat mehr als 111.000 Mitglieder und ist ein starker Partner für den Mittelstand in der Region Ostwestfalen. Die erfolgreiche Genossenschaftsbank bietet ein umfassendes Portfolio an intelligenten und zukunftsorientierten Services. Zur "DNA" der Volksbank gehören innovative Projekte und Investments. Beispielsweise der internationale Mischfonds "Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest", die Beteiligung an Fintechs, die Energiegenossenschaft "GrünEnergie eG" und das neuartige Konzept der Bielefelder Volksbank-Lobby mit dem integrierten Gastro-Konzept "Green Bowl" oder das "Bankery - Bank und Genuss" in Gütersloh. Selbst Teil des regionalen Mittelstands, engagiert sich die Genossenschaftsbank erfolgreich als starker Partner der ostwestfälischen Start-up-Szene in den heimischen Gründer-Netzwerken. Durch die Beteiligung in einem Venture Capital Fonds investiert die Volksbank zudem weiter in die Zukunft des Bankgeschäfts. Erst Anfang 2021 gründete die Volksbank Bielefeld-Gütersloh das hundertprozentige Tochterunternehmen "Klarwert GmbH", welches mit der Berliner WealthTech-Plattform Elinvar eine vollumfängliche digitalisierte Lösung für Vermögensverwaltungen entwickelt hat. Im Jahr 2020 erzielte die Volksbank Bielefeld-Gütersloh mit mehr als 700 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Bilanzsumme von 5,33 Milliarden Euro und gehört damit zu den größten Volksbanken in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: www.volksbank-bi-gt.de

01.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

