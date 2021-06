In unserer Reihe "Was macht eigentlich …?" stellen wir euch regelmäßig Berufe und Funktionen aus der digitalen Arbeitswelt vor. Dieses Mal erklären wir euch, was ein CTO so macht - und wo gerade einer gesucht wird. Die Abkürzung CTO steht für Chief Technology Officer und bedeutet im Deutschen etwa technische Leitung. Als Teil der Führungsebene ist der CTO eines Unternehmens für den Techstack verantwortlich und agiert zwischen Management und Product- und Entwicklungsabteilung. Ein CTO steht quasi der Umsetzung der Unternehmensvision auf technischer Ebene vor. Dafür braucht er oder sie nicht nur ein ...

