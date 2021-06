DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Die geplante Kapitalerhöhung von Lufthansa bringt die Bundesregierung in eine Zwickmühle. Mitten im Wahlkampf muss sie entscheiden, ob sie auf den Kauf neuer Aktien verzichtet oder noch einmal Geld nachschießt, um den Aktienbesitz nicht zu verwässern. Der Bund hält 20 Prozent an der Lufthansa. Erneut Steuergeld in die Lufthansa zu geben könnte wiederum bei der EU-Kommission auf Bedenken stoßen. (Handelsblatt)

LUFHANSA - Die in der Corona-Krise von Insolvenz bedrohte Fluggesellschaft Lufthansa will die staatlichen Stabilisierungshilfen "so rasch wie möglich" zurückzahlen. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister sagte im Interview, der Konzern wolle sich lieber wieder am Kapitalmarkt finanzieren: "Das ist viel günstiger." (Funke Mediengruppe)

VOLKSWAGEN - Volkswagen denkt über einen Börsengang für seinen neuen Batteriebereich nach. "Wir schließen zunächst nichts aus - zumindest für das Zellgeschäft", sagte Technikvorstand Thomas Schmall. "Ein einzelnes Zellwerk ließe sich nicht an die Börse bringen, das Ganze muss schon auf höherer Ebene zusammengefasst werden", ergänzte Schmall. "Der Bau von Zellwerken ist extrem teuer", begründete der VW-Konzernvorstand die Überlegungen. Bis zum Jahr 2030 will Volkswagen allein in Europa zusammen mit Partnern für einen zweistelligen Milliardenbetrag sechs neue Gigafactories für die Zellfertigung errichten. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Im Streit um Schadensersatz für den Dieselskandal zeichnet sich eine Einigung zwischen VW und zahlreichen Ex-Vorständen auf Millionenzahlungen ab, berichtet Business Insider. Laut Vertragsentwürfen hat sich Ex-VW-Chef Martin Winterkorn bereit erklärt, rund zehn Millionen Euro an das Unternehmen zu zahlen. Entsprechende Vereinbarungen mit den ehemaligen Top-Managern sollen noch in dieser Woche unterzeichnet werden. Im Zuge dessen soll sich der Autohersteller auch mit seiner Manager-Haftpflicht-Versicherung auf die Zahlung weiterer 200 bis 300 Millionen Euro verständigt haben. Ein Sprecher des VW-Aufsichtsrats wollte die Vorgänge nicht kommentieren. (Business Insider)

SAP - Es war eine der größten Startup-Übernahmen in Deutschland: der Kauf des Potsdamer Unternehmens-Softwareanbieters Signavio durch SAP im Januar für einen kolportierten Kaufpreis von knapp einer Milliarde Euro. Jetzt wird klar, wie Signavio in den Walldorfer Konzern integriert wird. Zur SAP-Konferenz Sapphire will das Unternehmen in dieser Woche seinen Kunden die Details des Produkts vorstellen. (Handelsblatt)

TUI - Nach dem Verkauf der Riu-Hotels plant die Tui in diesem Bereich nur noch vereinzelte Transaktionen. Die Schulden sind aus der Sicht von Strategievorstand Peter Krüger auch ohne weitere Verkäufe bisher tragbar. Der Mittelabfluss, der zuletzt auf monatlich 250 Millionen Euro taxiert wurde, sei inzwischen "deutlich gebremst". Die mit mehreren staatlichen Hilfspaketen vor dem Zusammenbruch gerettete Tui betrachtet ihre Finanzschulden als "keineswegs erdrückend", wie Krüger im Gespräch betont. (BöZ)

WIRECARD - Die Staatsanwaltschaft München und private Gläubiger suchen nach dem Vermögen des langjährigen Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun. Vor dem Untergang des Zahlungsdienstleisters im Zuge eines milliardenschweren Bilanzskandals hatte Braun erhebliche Reichtümer angehäuft. Klägeranwälte sehen nun "klare Indizien, die darauf schließen lassen, dass Braun Vermögen verschoben" haben könnte. Vertrauliche Dokumente, darunter eine private Vermögensaufstellung und eine eidesstattliche Versicherung, legen Ungereimtheiten nahe. Die Anwälte von Braun wollten sich auf Anfrage dazu nicht äußern. (Handelsblatt)

STARLINK - Seit wenigen Wochen bietet Starlink in Deutschland einen Internetzugang per Satellit an. Die Tochter von Space X erhält jetzt Unterstützung von der Bundesregierung. Sie wird nach Informationen des Handelsblatts Haushalten in ländlichen Gebieten Gutscheine für Satelliten-Internet zur Verfügung stellen. Das Programm läuft in wenigen Wochen an. "Bezuschusst werden sollen die Ausgaben für die Anschaffung der technischen Ausrüstung und Installation", heißt es aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (Handelsblatt)

FRIMO - Der finanziell angeschlagene Anlagen- und Maschinenbauer Frimo erhält in der Coronakrise ein Darlehen in Höhe von zehn Millionen Euro vom Bund. Das sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums dem Handelsblatt am Montag in Berlin. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Mit seinen rund 1.400 Mitarbeitern erzielte Frimo einen jährlichen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. (Handelsblatt)

PHOENIX PHARMA - Deutschlands größter Medikamentenhändler hat im Geschäftsjahr 2020/21 wieder Tritt gefasst. Weil Phoenix Pharma neuerliche Abschreibungen anders als im Jahr zuvor vermeiden konnte - damals musste der Vorstand den Wert seiner britischen Apotheken und den des deutschen Großhandels erheblich nach unten korrigieren -, kletterte der Nettogewinn von 39,5 Millionen auf 227 Millionen Euro. Auch operativ kam das Mannheimer Unternehmen voran: Die Gesamtleistung, also die Umsätze mit Medikamenten plus Dienstleistungen für Apotheken, stieg nach eigenen Angaben um 4 Prozent auf 35,9 Milliarden Euro, gut ein Drittel davon erwirtschaftet Phoenix in Deutschland. Das EBITDA wuchs doppelt so schnell wie der Umsatz und erreichte 653 Millionen Euro. (FAZ)

June 01, 2021 01:12 ET (05:12 GMT)

