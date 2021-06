DJ KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai und Tokio mit Abgaben

In dem um 6.36 Uhr gesendeten Bericht muss der letzte Satz im fünften Absatz wie folgt lauten: Während die Honda-Aktie um 0,1 Prozent nachgibt, legt die Aktie von Toyota Motor um 2,4 Prozent zu (NICHT: Während die Honda-Aktie um 0,1 Prozent nachgibt, legt die Aktie von Toyota Motor um 2,4 Prozent zu - gestützt von den am Vortag nach Handelsende veröffentlichen Ergebnissen für das am 31. März beendete Gesamtjahr 2021). Damit wird klargestellt, dass die Zahlen von Toyota für das am 31. März beendete Gesamtjahr 2021 bereits zuvor schon bekannt waren.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai und Tokio mit Abgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Erneut mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Während es in Tokio und Schanghai leicht abwärts geht, liegt der Hang-Seng-Index in Hongkong moderat im Plus (0,4%). In Sydney sind die Blicke auf die Zinsentscheidung der australischen Notenbank gerichtet. Wie weitgehend erwartet wurden die Zinsen bestätigt. Für den S&P/ASX 200 geht es leicht nach unten.

Der Schanghai-Composite gibt um 0,1 Prozent nach. Die Marktreaktion auf die Änderung der chinesischen Familien-Politik, die es verheirateten Paaren erlaubt, bis zu drei Kinder zu haben, wird laut IG genau beobachtet werden. Die Anpassung erfolge vor dem Hintergrund einer schnell alternden Bevölkerung und eines Rückgangs der Geburten vor dem Hintergrund stark steigender Lebenshaltungskosten. Für keinen Impuls sorgt der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Rahmen der Erwartung und zum Vormonat wenig verändert ausgefallen ist.

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer von einer abwartenden Haltung im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten, so Einzelhandelsumsätzen aus Hongkong und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA, beides für Mai.

Nikkei-225 gibt den zweiten Tag in Folge nach

Der Aktienmarkt in Tokio verzeichnet den zweiten Handelstag in Folge Abgaben, der Nikkei-225 reduziert sich um 0,4 Prozent auf 28.742 Punkte. Marktteilnehmer verweisen auf die weiter bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen. Die japanische Regierung hatte zuletzt den Notstand für viele Regionen bis zum 20. Juni verlängert.

Bei den Einzelwerten stehen die Autowerte Toyota Motor und Honda im Fokus. Die beiden Hersteller müssen aufgrund der verschärften Corona-Lage in Malaysia ihre dortige Produktion vorübergehend aussetzen, was die Kurse aber nicht belastet. Das Land hat wegen stark steigender Neuinfektionen vom 1. bis zum 14. Juni einen "totalen Lockdown" verhängt. Während die Honda-Aktie um 0,1 Prozent nachgibt, legt die Aktie von Toyota Motor um 2,4 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.138,80 -0,32% +8,38% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.742,09 -0,41% +6,21% 08:00 Kospi (Seoul) 3.214,79 +0,34% +11,88% 08:00 Schanghai-Comp. 3.611,33 -0,11% +3,98% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.275,77 +0,43% +6,85% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.166,95 +0,08% +11,77% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.580,10 -0,22% -2,01% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,2228 +0,0% 1,2228 1,2192 +0,1% EUR/JPY 133,84 -0,1% 133,99 133,75 +6,1% EUR/GBP 0,8590 -0,2% 0,8605 0,8598 -3,8% GBP/USD 1,4235 +0,2% 1,4209 1,4181 +4,1% USD/JPY 109,46 -0,1% 109,58 109,71 +6,0% USD/KRW 1105,73 -0,2% 1108,00 1108,86 +1,8% USD/CNY 6,3708 +0,0% 6,3700 6,3664 -2,4% USD/CNH 6,3713 -0,0% 6,3728 6,3644 -2,0% USD/HKD 7,7594 -0,0% 7,7611 7,7606 +0,1% AUD/USD 0,7763 +0,4% 0,7735 0,7728 +0,8% NZD/USD 0,7282 +0,1% 0,7275 0,7251 +1,4% Bitcoin BTC/USD 36.740,26 -0,4% 36.884,01 35.506,01 +26,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,60 66,91 +1,9% 1,28 +39,3% Brent/ICE 70,16 69,32 +1,2% 0,84 +36,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,73 1.908,18 +0,2% +3,55 +0,7% Silber (Spot) 28,23 28,08 +0,5% +0,15 +7,0% Platin (Spot) 1.194,95 1.190,35 +0,4% +4,60 +11,6% ===

June 01, 2021 01:18 ET (05:18 GMT)

