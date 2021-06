DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte sich im Mai erneut erhöht haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen sind und um 1,9 (April: 1,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Eurostat veröffentlicht die Daten am Dienstag um 11.00 Uhr. Die bisher veröffentlichten nationalen Daten lassen diese in der vergangenen Woche erhobene Konsensprognose nicht unplausibel erscheinen: In Deutschland stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) auf Jahressicht um 2,4 (2,1), in Frankreich um 1,6 (1,4) Prozent, in Italien um 1,3 (1,0) Prozent und in Spanien um 2,4 (2,0) Prozent. Nach den deutschen Daten zu schließen, ging der Inflationsdruck vor allem von höheren Dienstleistungs- und Energiepreisen aus, während die Teuerung bei Nahrungsmitteln geringer als im Vormonat war. Für die Kernverbraucherpreise des Euroraums werden ein Anstieg um 0,1 Prozent auf Monatssicht und eine Jahresteuerung von 0,9 (0,7) Prozent erwartet. Die EZB strebt mittelfristig knapp 2 Prozent an und rechnet für die nächsten Monate mit einem weiteren Anstieg des Inflationsdrucks. Dieser dürfte allerdings auf Sonderfaktoren beruhen und ab Anfang 2022 wieder schwinden.

TAGESTHEMA II

Die EU-Kommission kann mit der Aufnahme gemeinsamer Schulden zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds beginnen. Der Europäische Rat teilte am Montagabend mit, er habe von allen 27 Mitgliedstaaten die formelle Bewilligung erhalten, womit die Kommission nun im Namen der EU an den Kapitalmärkten Geld leihen könne.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV

10:00 DE/Fraport AG, Online-HV

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV

10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

Indexüberprüfung

22:05 In den europäischen Blue-Chip-Indizes zeichnen sich keine Veränderungen ab. Bei der nächsten regulären Überprüfung im September könnten BBVA in den Euro-Stoxx-50 aufsteigen und Deutsche Post in den Stoxx-50. Neben den beiden Blue-Chip-Indizes wird auch der Stoxx-600-Index unter die Lupe genommen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 09:00 BIP 1Q PROGNOSE: -0,4% gg Vq/-0,2% gg Vj 4. Quartal: +0,3% gg Vq/-1,6% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 62,0 zuvor: 60,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 1. Veröff.: 59,2 zuvor: 58,9 - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -9.000 gg Vm zuvor: +9.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,0 1. Veröff.: 66,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,8 1. Veröff.: 62,8 zuvor: 62,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 66,1 1. Veröff.: 66,1 zuvor: 60,9 - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,1% - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 1. Veröff.: 61,5 zuvor: 60,5 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 60,5 Punkte zuvor: 60,7 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.471,00 0,22 S&P-500-Indikation 4.204,75 0,30 Nasdaq-100-Indikation 13.692,50 0,28 Nikkei-225 28.806,81 -0,18 Schanghai-Composite 3.610,12 -0,15 +/- Ticks Bund -Future 169,90 -12 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.421,13 -0,64 DAX-Future 15.425,00 -0,46 XDAX 15.430,07 -0,47 MDAX 33.191,85 -0,35 TecDAX 3.412,09 -0,39 EuroStoxx50 4.039,46 -0,76 Stoxx50 3.439,11 -0,69 Dow-Jones 34.529,45 0,19 (Freitag, 28. Mai) S&P-500-Index 4.204,11 0,08 (Freitag, 28. Mai) Nasdaq-Comp. 13.748,74 0,09 (Freitag, 28. Mai) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,02 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wenig verändert dürften Europas Börsen am Dienstag in den Handel starten. Nach Feiertagen zu Wochenbeginn sind die britischen und US-Börsen wieder geöffnet, was zu einer Belebung des Geschäfts führen dürfte. Im Blick stehen die Zweitveröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone sowie neue Preisdaten. Es wird erwartet, dass die Verbraucherpreise in der Eurozone im Mai um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, mithin der Inflationsdruck erneut leicht zugenommen hat. Mehrfach über der Prognose ausgefallene Preisdaten hatten zuletzt keine größeren Bewegungen an den Börsen mehr ausgelöst. Die Anleger setzen darauf, dass die Zentralbanken Recht behalten und darauf nicht mit einer restriktiveren Gangart reagieren. Die Notenbanker halten den Preisdruck für ein vorübergehendes Phänomen.

Rückblick: Leichter - Händler sprachen von einem typischen Konsolidierungstag. Das Geschäft war sehr dünn, was vor allem an Börsenfeiertagen in den USA und Großbritannien lag. Größter Verlierer war der Versorgerbereich(-1,2%). Unter Druck standen spanische Energieversorger mit einem Gesetzesentwurf, nach dem ihre Gewinne künftig beschnitten werden könnten. Iberdrola fielen um 2,7 und Endesa um 5,7 Prozent. Auf der Gewinnerseite standen Reise- und Freizeittitel (+0,3%). Aktien von Flughafenbetreibern wie Flughafen Zürich (+1,5%), Fraport (+1,7%) und Aeroports de Paris (+1,6%) waren gesucht. Die Branche habe Nachholbedarf zu den Touristikunternehmen und Fluggesellschaften, hieß es. Dazu kamen positive Einzelaussagen wie vom Düsseldorfer Flughafen über hohe Buchungsaufkommen. Für Lindt & Sprüngli ging es mit einem angekündigten Rückkaufprogramm um 1,3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Einer der Verlierer im DAX waren Deutsche Bank (-1,3%). Belastend wirkte ein Bericht, wonach die US-Notenbank mit den Fortschritten bei der Geldwäschebekämpfung unzufrieden sein soll und eine Strafe drohen kännte. Hapag-Lloyd gewannen 7 Prozent auf 169,50 Euro und markierten neue Jahreshochs, besonders bemerkenswert, weil noch 3,50 Euro Dividende abgeschlagen wurden. Grenke gaben um 2,8 Prozent nach. Das Leasingunternehmen litt im ersten Quartal unter den Kosten für die Sonderprüfung seiner Bilanzen und verdiente deutlich weniger.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Geschäft ohne auffallende Kursbewegungen berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET (Freitag, 28. Mai)

Gut behauptet - Ermutigende Konjunkturdaten stützten. Die persönlichen Ausgaben stiegen zuletzt nicht stärker als erwartet und weckten daher keine neuen Inflationsängste. Gleichzeitig zeigte der überraschend starke Chicaco-Einkaufsmanagerindex, dass sich die US-Wirtschaft von der Corona-Krise erholt. Das bevorstehende lange Feiertagswochenende sorgte derweil für Zurückhaltung. Bei den Einzelwerten weckten Boeing (-1,5%) die Aufmerksamkeit, weil es immer noch Probleme mit dem 787 Dreamliner gibt. Salesforce.com Inc (+5,4%) übertraf im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street und erhöhte den Jahresausblick. Ein durch die Pandemie ausgelöster Run auf Computer bescherte den Herstellern HP und Dell Technologies starke Finanzergebnisse. Anleger nutzten die guten Nachrichten aber zu Gewinnmitnahmen. HP verloren sogar 9,0 Prozent, nachdem die Aktie sich zwischen März 2020 und Mai 2021 bereits verdreifacht hatte. Dell gaben 1,1 Prozent nach. Ulta Beauty (+5,2%) stieß unterdessen mit einem Umsatzzuwachs in die Gewinnzone vor. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 1,58 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,2220 -0,06% 1,2228 1,2229 +0,1% EUR/JPY 133,81 -0,14% 133,99 133,81 +6,1% EUR/CHF 1,0989 -0,03% 1,0992 1,0990 +1,7% EUR/GBP 0,8591 -0,17% 0,8605 0,8604 -3,8% USD/JPY 109,49 -0,09% 109,58 109,42 +6,0% GBP/USD 1,4226 +0,12% 1,4209 1,4213 +4,1% USD/CNH 6,3727 -0,00% 6,3728 6,3708 -2,0% Bitcoin BTC/USD 36.974,26 0,245 36.884,01 36.836,04 +27,3%

