Liebe Einsteiger am Aktienmarkt, liebe Fortgeschrittene - keine Zinsen, Anlagebedarf nach Corona - aber bitte seriös beraten und das Ganze so, dass auch Neulinge es verstehen können. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und WIR, das sind 7 Mitarbeiter bei Feingold Research, einem Börsendienst, der 25 Jahre Expertise aus der Financial Times Deutschland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...