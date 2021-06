Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2221 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0989 Franken wenig verändert gegenüber dem Vortag. Der Dollar pendelt derweil mit 0,8992 Franken weiter um die Marke von 0,90 herum.Am Dienstag stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...