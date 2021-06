Wien (ots) - "Für nationale wie internationale Investoren einmalige Gelegenheit"Ein prachtvolles Bauwerk am Wiener Schottenring steht erstmals seit 60 Jahren zum Verkauf: Das weithin sichtbare, dreiseitig freistehende Büropalais wurde 1870 erbaut und präsentiert sich in exzellentem Zustand. Das Gebäude mit einer erweiterbaren Fläche von derzeit ca. 7.300 m² ist langfristig an namhafte Unternehmen vermietet.Der berühmte k. k. Hofbaumeister Anton Ritter Ölzelt von Newin hatte den gesamten Gebäudekomplex mit den Adressen Schottengasse 10 / Schottenring 1 / Maria-Theresien-Straße 2 im Stil des Strenghistorismus errichtet. Das Palais mit einer Grundstücksfläche von fast 1.600 m² beeindruckt Besucher schon im Foyer durch eine dreischiffige Arkadenpfeilerhalle mit vorgestellten korinthischen Säulen. Der Verkauf der Liegenschaft erfolgt exklusiv durch OTTO Immobilien. "Eine für nationale wie internationale Investoren einmalige Gelegenheit", betont Dkfm. Christoph Lukaschek, Leiter Investment bei OTTO Immobilien. "Neben dem exzellenten Vermietungsgrad und vielen bekannten und bonitätsstarken Unternehmen bietet dieses außergewöhnliche Büroobjekt eine prestigeträchtige Adresse mitten im Wiener CBD (Central Business District) - und das in einem der stabilsten Immobilienmärkte Europas", so Lukaschek.Die Vermarktung wurde soeben gestartet und erfolgt im Rahmen eines zweistufigen strukturierten Bieterverfahrens. www.otto.atPressekontakt:Katharina Scheidl-AzizPresse und KommunikationOtto Immobilien GmbHRiemergasse 8, 1010 WienT +43 1 512 77 77-336M +43 650 350 90 36k.scheidl@otto.atOriginal-Content von: Otto Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128537/4929332