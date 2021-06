DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

München, 01.06.2021 Your Family Entertainment AG: Africell erweitert neuen mobilen TV-Dienst um Familiensender Fix&Foxi Channel



Die Your Family Entertainment AG gab heute bekannt, dass ihr beliebter Familiensender Fix&Foxi Channel Teil des mobilen TV-Dienstes von Africell sein wird. Fix&Foxi Channel ist der schnell wachsende internationale Familienkanal von Your Family Entertainment AG, der bereits auf vier verschiedenen Kontinenten verfügbar ist. Es ist der weltweit erste TV-Sender, der nach bekannten Comic-Helden benannt ist und unterhaltsame, lehrreiche sowie garantiert kindgerechte Inhalte für Kinder jeden Alters und ihre Familien bietet. Der Fix&Foxi Channel verdankt seinen Erfolg seiner hochwertigen Kombination aus 2D-, CGI-animierten und Live-Action-TV-Programmen. Die ausgestrahlten Inhalte sind lustig, visuell ansprechend, gewaltfrei und vermitteln positive soziale Werte. Die Sendungen umfassen dabei klassische Charaktere, Erstausstrahlungen und brandneue Shows mit großartigem Storytelling, um die Fantasie der Kinder anzuregen. Diese Mischung macht den Fix&Foxi Channel zur perfekten Ergänzung für Africells neuen mobilen TV-Service, der in Gambia als Pilotprojekt eingeführt wurde und bald in Sierra Leone und der Demokratischen Republik Kongo starten wird. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Kanälen, die ein breites Spektrum an Themen abdecken, von Filmen und Dokumentationen bis hin zu Musik und Lernprogrammen. Africell ist ein Mobilfunknetzbetreiber mit mehr als 12 Millionen Kunden in vier afrikanischen Ländern. Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment AG sagt: "Wir sind stolz darauf, mit einem renommierten Unternehmen wie Africell zusammenzuarbeiten und den Fix&Foxi Channel in neue Gebiete zu expandieren. Wir freuen uns darauf, unsere hochwertigen und lernbasierten Inhalte neuen Zuschauern in Afrika zu präsentieren." Nadia Moati, Africell Operations Director, sagt: "Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unseren Abonnenten mehr und bessere Inhalte zu bieten. Das Hinzufügen von Fix&Foxi zu unserer mobilen TV-Plattform war eine logische Entscheidung, da der Sender die Gesamtqualität der Plattform erhöht und Millionen von Kindern die Möglichkeit geben wird, lustige, fantasievolle und lehrreiche Programme zu genießen".







Über Africell

Africell bietet schnelle, kostengünstige und zuverlässige Mobilfunknetzabdeckung und damit verbundene Technologiedienste für über 12 Millionen Kunden in vier afrikanischen Ländern (Sierra Leone, Gambia, DR Kongo und Uganda). Im Jahr 2021 wird Africell den Betrieb in einem fünften Land (Angola) aufnehmen.

Africell ist ein Disruptor: Das Unternehmen stellt Ineffizienzen infrage, setzt auf frisches Denken und liefert innovative Produkte und Dienstleistungen, die im Alltag einen wesentlichen Unterschied machen. Africell beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in sieben Ländern. Das Unternehmen befindet sich in US-amerikanischem Besitz und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. Die soziale Verantwortung und der positive Einfluss auf die Gemeinschaft sowie der Unternehmergeist und die transparenten Geschäftsaktivitäten machen Africell zum idealen Mobilfunkanbieter für die Zukunft Afrikas. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.africell.com oder verbinden Sie sich mit Africell auf LinkedIn.





Über Your Family Entertainment AG

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

