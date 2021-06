Die Rallye in der AMC-Aktie scheint sich aktuell fortzusetzen. Bei Cloudera steht womöglich eine Übernahme an, daher steigt die Aktie heute früh so kräftig an. Bei der Lufthansa keimt Hoffnung auf. AMC-Rallye lebt Die Rallye in der AMC-Aktie scheint weiter zu gehen. Freitag Abend schloss die Aktie im offiziellen US-Handel mit 26,12 Dollar. Gestern war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...