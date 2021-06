Verbraucher wünschen sich Transparenz - im wahrsten Sinne des Wortes: Sie wollen sehen, was sie kaufen. Milliken hat ein Additiv entwickelt, das glasähnliche Klarheit sowie leichtes, festes, mikrowellentaugliches und problemlos versiegelbares PP-Material ermöglicht. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Webinar am 9. Juni 2021. Konsumenten machen sich Gedanken über die Umwelt, achten daher auf die Recycelbarkeit und die CO2-Gesamtbilanz der gekauften Verpackung. Hier bietet Polypropylen (PP), mit der niedrigsten Dichte aller Massenthermoplaste, einen Vorteil. Milliken hat mit seinem Millad NX 8000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...