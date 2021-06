Die Jugendlichen überzeugten auf ganzer Linie. Ihnen gelang es Umwelt, Soziales und nachhaltige Unternehmsführung gekonnt zu verbinden und unternehmerisch umzusetzen.Glattbrugg - Die besten 25 Miniunternehmen der Schweiz kämpften im Rahmen des Company Programme von Young Enterprise Switzerland (YES) um den Titel "Company of the Year 2021". Nun steht das Siegerteam fest: The Crunchy Company der Stiftsschule EInsiedeln. Dank ihren crunchy Apfelchips holte sich das Team den Titel des besten Miniunternehmens der Schweiz. Was normalerweise in der Hauptbahnhofshalle...

Den vollständigen Artikel lesen ...