Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die unverändert konzertierten Aktionen von Regierungen und Notenbanken machen eine schnelle V-förmige weltwirtschaftliche Erholung nach der Pandemie immer wahrscheinlicher, so die Experten von der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.Doch die Kapitalmärkte stünden in der zweiten Jahreshälfte vor einem Dilemma: Die überbordende Staatenverschuldung treibe die Aktienmärkte an, die Zinsmanipulation der Notenbanken halte diesen künstlich niedrig. Diese erhoffte und scheinbar unbegrenzte Liquidität begründe Inflationssorgen, denen nur mit steigenden Zinsen begegnen werden könnte. ...

