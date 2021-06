Nach dem trägen Wochenstart, bedingt durch feiertagsbedingt geschlossene Börsen in den USA und Großbritannien, zeichnen sich am Dienstag für den deutschen Aktienmarkt wieder leichte Gewinne ab. Knapp eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start wurde der DAX rund 0,4 Prozent fester bei 15.484 Punkten gesehen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,51% wird 0,3 Prozent höher erwartet. In der Vorwoche hatte ...

