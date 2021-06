DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Materialmangel am Bau verschärft sich

Auf den deutschen Baustellen hat sich das Materialproblem nach einer Erhebung des Ifo-Instituts verschärft. Im Hochbau berichteten im Mai 43,9 Prozent der Firmen, sie hätten Probleme, rechtzeitig Baustoffe zu beschaffen. Im April waren es noch 23,9 und im März nur 5,6 Prozent, wie das Institut berichtete. Der Tiefbau war etwas schwächer betroffen, mit 33,5 Prozent im Mai. Im April hatten dort nur 11,5 Prozent der Betriebe von Engpässen berichtet.

Corona-Pandemie kostet Sozialkassen mindestens 42,8 Milliarden Euro

Die Folgen der Corona-Pandemie belasten die Sozialversicherungen auch im laufenden Jahr mit einem zweistelligen Milliardenbetrag. Das Bundesfinanzministerium geht von insgesamt 14 Milliarden Euro aus nach 28,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, macht zusammen 42,8 Milliarden, heißt es in einer Aufstellung, die das Ministerium auf Anfrage von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch erstellt hat. Aus der Liste zitiert die Neuen Osnabrücker Zeitung.

Chinas Industriewachstum zieht im Mai leicht an

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai etwas belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,0 (April: 51,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Kurswechsel der australischen Notenbank rückt näher

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat sich bei ihrer Ratssitzung zurückhaltend geäußert, blieb aber auf Kurs, um möglicherweise im Juli vor dem Hintergrund einer sich aufheizenden Wirtschaft größere Änderungen an ihrem geldpolitischen Ansatz anzukündigen. Die RBA beließ ihren Leitzins und ihr Ziel für dreijährige Staatsanleihen bei 0,10 Prozent und hielt an ihrer Prognose fest, dass die offiziellen Zinssätze frühestens 2024 angehoben werden.

EU kann mit Aufnahme gemeinsamer Schulden für Corona-Hilfsfonds starten

Die EU-Kommission kann mit der Aufnahme gemeinsamer Schulden zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds beginnen. Der Europäische Rat teilte am Montagabend mit, er habe von allen 27 Mitgliedstaaten die formelle Bewilligung erhalten, womit die Kommission nun im Namen der EU an den Kapitalmärkten Geld leihen könne. Der Wiederaufbauplan "startet morgen (Dienstag)!", erklärte der portugiesische Ministerpräsident und EU-Ratsvorsitzende Antonio Costa.

Merkel und Macron sehen weitgehende Einigung bei Kampfjet FCAS

Deutschland und Frankreich haben eine weitgehende Einigung erzielt bei der Entwicklung eines bemannten europäischen Kampfjets, der auch als FCAS bekannt ist, erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Nach einer virtuellen Konferenz beider Regierungen nannten Merkel und Macron allerdings keine Details. In einer später verbreiteten Erklärung hieß es, dass Deutschland, Frankreich und Spanien noch im Sommer an die Industrie einen entsprechenden Vertrag vergeben wollen.

Merkel-Vertraute reisen nach Washington zu Gesprächen über Nord Stream 2

Wenige Tage vor der ersten Europa-Visite des neuen US-Präsidenten Joe Biden ist in dieser Woche ein hochrangiges Verhandlungsteam von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Washington gereist, um mit der US-Regierung auch über das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu sprechen. Dies berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf amerikanische und deutsche Regierungskreise.

Tschechische Polizei dringt auf Anklage gegen Regierungschef Babis

Die tschechische Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass sie eine Anklageerhebung gegen Ministerpräsident Andrej Babis erwäge, nachdem sie von der Polizei dazu aufgefordert worden sei. Die Dokumente zu dem Fall seien dem zuständigen Staatsanwalt übergeben worden, erklärte das Büro der Staatsanwaltschaft in Prag. Die Unterlagen seien zusammen mit einem Vorschlag der Polizei zur Anklageerhebung eingetroffen.

IAEA: Iran verfügt über 16 Mal mehr angereichertes Uran als vereinbart

Der Iran verfügt nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über 16 Mal mehr angereichertes Uran als im internationalen Atomabkommen von 2015 vereinbart. Die Bestände würden auf 3.241 Kilogramm geschätzt, hieß es in einem Bericht der Behörde. Der Iran hatte sich seit 2019 als Reaktion auf den einseitigen Austritt der USA aus dem Abkommen seinerseits schrittweise aus seinen Verpflichtungen zurückgezogen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Mai +1,8% gg Vm; +10,9% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Mai +30,9% gg Vorjahr

