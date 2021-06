Eine sehr interessante Transaktion wurde gestern von Lakewood Exploration (WKN A3CN1X / CSE LWD) gemeldet. Das Unternehmen, das derzeit bei den allermeisten Anlegern noch unter dem Radar fliegen dürfte, kündigte nämlich die Übernahme eines spannenden Silber- und Zinkprojekts in Idaho an. Lakewoods bisheriges Hauptprojekt ist Lacy, eine vielversprechende Edelmetallliegenschaft - Gold und Silber - in British Columbia, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...