Berlin (ots) - dena sucht neue Erfolgsprojekte und Konzepte / einfache Onlinebewerbung / kleine und mittlere Unternehmen werden gesondert gewürdigtDie Deutsche Energie-Agentur (dena) verlängert den Bewerbungszeitraum für den Energy Efficiency Award 2021: Neuer Stichtag ist der 25. Juni 2021. Im Fokus der jährlich vergebenen Auszeichnung stehen erzielte Energieeinsparerfolge und neue, innovative Ansätze, die gut auf weitere Unternehmen übertragen werden können. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Preisgeld beträgt insgesamt 30.000 Euro. Bewerben können sich Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus dem In- und Ausland digital unter www.EnergyEfficiencyAward.de. In diesem Jahr werden kleine und mittlere Unternehmen mit zwei Preisen gesondert gewürdigt.Die 18 Nominierten, die im September von einer Expertenjury ausgewählt werden, erhalten ein EEA-Siegel zur Nutzung in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Die Preisträger werden auf dem diesjährigen dena Energiewende-Kongress im November gekürt.Der Energy Efficiency Award 2021 wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Premium-Partner ist die KfW.Gute Chancen in vier Award-KategorienDie vier Wettbewerbskategorien veranschaulichen die Vielfalt möglicher Erfolgsmuster im Bereich der Energieeffizienz. Interessierte Unternehmen können sich mit einem oder mehreren Wettbewerbsbeiträgen in folgenden Kategorien bewerben:1. Think Big! Komplexe EnergiewendeprojekteLängst realisieren Unternehmen vielschichtige Energieeffizienzprojekte, in denen eine Vielzahl von Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden müssen. Systemisches Denken und integrierte Lösungen sind hier gefragt. In dieser Kategorie werden kleine und mittlere Unternehmen gesondert gewürdigt.2. Von clever bis digital! Die Bandbreite der EnergieeffizienzIn dieser Kategorie sind geringinvestive Maßnahmen genauso gefragt wie ausgereifte Technologien oder die datengestützte Optimierung. Ob mit Hilfe von Softwarelösungen, digitalen Sensoren und Steuerungen oder künstlicher Intelligenz, das gesamte Spektrum der Optimierungsmöglichkeiten ist hier von Interesse. Auch in dieser Kategorie werden kleine und mittlere Unternehmen gesondert gewürdigt.3. Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Enabler der EnergiewendeDie Einbindung von Dienstleistern bietet sich insbesondere dort an, wo ambitionierte Ideen auf begrenzte Finanzmittel, Ressourcen oder fehlendes Fachwissen treffen. Dies reicht von der Konzeption und Planung einer Anlage über deren Realisierung bis hin zur Finanzierung, Betriebsführung und Instandhaltung.4. Konzepte für eine klimaneutrale Zukunft: Innovative Ideen und neue Ansätze für eine Green EconomyDie Energiewende braucht innovative Ideen. Neue Ansätze zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen oder zur Gestaltung einer system- und branchenübergreifenden Energiewende sind für den grünen Wandel wichtig. Unternehmen können hier ihre Konzepte für den Publikumspreis des Energy Efficiency Award einreichen. Das Konzept sollte schlüssig darstellen, mit welchen konkreten Maßnahmen die Energieeffizienzsteigerung und die Emissionsminderung im Unternehmen erzielt werden soll und darüber hinaus durch Innovation und Marktreife überzeugen.Alle Informationen zur kostenfreien Teilnahme, die Teilnahmebedingungen, das Onlinebewerbungsformular sowie Informationen zu den Preisträgern des vergangenen Jahres sind abrufbar unter www.EnergyEfficiencyAward.de