Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deaktionaer.tv Der Mai war entgegen seines Rufs ein freundlicher Handelsmonat für den DAX. So startet der deutsche Leitindex auch in den Juni. Heute auch wieder Impulse aus den USA zu erwarten. Gestern blieb die US-Börse wegen des Memorial Day geschlossen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind.