Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Partner für herausragende Leistungen und transformative Visionen beim Einsatz der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform ausgezeichnetAppian (NASDAQ: APPN) gibt die Gewinner der Appian Partner-Awards 2021 bekannt. Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die die Appian Low-Code-Automatisierungsplattform einsetzen und herausragende Leistungen in den Bereichen Business Impact, Market Disruption und weiterer Kategorien erzielt haben. Die Finalisten und Gewinner der Appian Partner-Awards wurden von einer fachkundigen Jury aus Appian- und Drittanbieter-Experten ausgewählt.Partner Value Award: WiproWipro wurde von einer der Top 5 US-Banken ausgewählt, um das systembedingte Finanz- und Reputationsrisiko zu beseitigen, das durch die vorhandenen EUC-Anwendungen verursacht wurde. Diese liefen außerhalb der Standard-Management-Kontrollen. Dank der Schnelligkeit von Appian konnte Wipro mehrere hundert EUCs in wenigen Monaten erfolgreich bereitstellen. Das Unternehmen unterstützte die Bank dabei, ihre regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die Bank plant, Tausende von EUCs über mehrere Geschäftsbereiche hinweg mit der EUC-Lösung von Wipro zu sanieren.Partner Innovation Award: AccentureDurch die Kombination von Cloud, künstlicher Intelligenz, fortschrittlicher Analytik und Machine Learning (ML) setzt Accenture Appian als zentrale Orchestrierungsplattform ein, um neue Geschäftsmodelle und Fähigkeiten für seine globalen Kunden in den Bereichen Financial Services (FS), Life Sciences (LS) und Public Sector (PS) schnell zu operationalisieren.Partner Growth Award: InfosysInfosys hat seine Appian-Practice verdreifacht. Basis dafür sind große Transformationsgeschäfte und die zunehmende Nachfrage nach Industrielösungen der nächsten Generation. Um dieses rasante Wachstum zu unterstützen, investieren Infosys und Appian gemeinsam in den Aufbau eines Talent-Ökosystems. Dies soll in diesem Jahr dazu beitragen, den Pool an gut ausgebildeten Fachkräften zu vergrößern. Die strategische Partnerschaft von Infosys mit Appian, Infosys Cobalt und einer Reihe von Cloud-Services, -Lösungen und -Plattformen, hilft Unternehmen, ihre Geschäftseffizienz zu steigern, indem sie die digitale Low-Code-Transformation beschleunigen.Partner Transformation Award: KPMGKPMG hat in die Entwicklung von Appian-Skills und -Fähigkeiten investiert, um eigene interne Prozesse zu optimieren. KPMG treibt sein externes Go-to-Market weiter voran, indem es fachliche Erfahrung mit der Appian-Plattform kombiniert, um Automatisierungsangebote für Kunden bereitzustellen, darunter: Modernisierung von Versicherungsansprüchen, LIBOR-Sanierung für Finanzdienstleistungen, Case Management für patientenspezifische medizinische Geräte für Life Sciences und Third-Party-Risikomanagement.US-Reseller des Jahres: GxP PartnersDas Unternehmen erzielte den höchsten Netto-Neuumsatz bei Resell- und Sourced-Geschäften in Nordamerika.LATAM-Reseller des Jahres: NeedzaioFür das Erreichen des höchsten Netto-Neuumsatzes für Resell- und Sourced-Geschäften in Lateinamerika.Partner Solution AwardsDiese Auszeichnung würdigt die "Best of the Best""-Lösungen, die auf dem Appian AppMarket verfügbar sind.- Revenue Impact: Wipro für EUC RemediationWipros EUC Remediation-Lösung wurde für Bankinstitute entwickelt, um finanzielle Risiken wie Betrug, manuelle Fehler und Datenverluste, die durch die Nutzung von EUCs verursacht werden, zu minimieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.- Proven Success: PwC für Interactions Hub, ein PwC-ProduktInteractions Hub ist ein One-Stop-Shop für die Verwaltung von HCP-, HCO- und Patienteninteraktionen wie Beratungsaufträge, Zuschüsse, Referentenprogramme und erweiterte Zugangsprogramme.- Industry Disruptor: PwC für Private Equity Deal SettlementDie Deal-Settlement-Lösung von PwC zielt auf die oft ungleiche Erfassung von manuellen und systembasierten Deal-Settlement-Prozessen bei alternativen Vermögensverwaltern ab.- Execution Excellence: Appcino für Procurement 360Diese Lösung automatisiert, integriert und optimiert den durchgängigen Procure-to-Pay-Prozess und zeichnet sich durch den eleganten Einsatz von Intelligent Document Processing (IDP) und umfangreichen Dashboards aus.- Value-Multiplikator: KPMG für Insurance Claims ModernizationDieses Angebot nutzt die Erfahrung von KPMG im Versicherungswesen und die Appian Connected- Claims-Lösung und bietet zusätzliche KI-Funktionen und verschiedene hochwertige Integrationen.- Cross-Industry Value: Vuram für Contract Management SystemDiese einfach zu implementierende, KI-gestützte Vertragsmanagementlösung baut auf den neuesten Appian-Funktionen auf. Sie ermöglicht es Unternehmen in allen Branchen, den gesamten Lebenszyklus von Verträgen zu verwalten und die betriebliche Effizienz, um bis zu 50 Prozent zu steigern. 