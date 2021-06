Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX fährt weiter Zickzack ++ VW denkt viel nach ++ Lufthansa will den Bund loswerden.

> MÄRKTE & KURSE | Feiertagsbedingt mussten die europäischen Anleger gestern ohne Orientierung aus den USA auskommen. Das geschah erwartungsgemäß ohne spektakuläre Entwicklungen. Der DAX mühte sich ein wenig hin und her, entscheid sich dann aber doch noch, den Weg gen Süden anzutreten. Der Kampf um neue Hochs geht in die nächste Runde. Heute wird an der Wall Street wieder regulär gehandelt. Die vorbörslichen Indikatoren lassen einen freundlichen Handelsauftakt erwarten.

