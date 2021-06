Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag fester. Der Markt sei auf einen Erholungskurs eingeschwenkt nach dem Kursrückgang am Vortag, heisst es.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag fester. Der Markt sei auf einen Erholungskurs eingeschwenkt nach dem Kursrückgang am Vortag, heisst es. Die Anschlusskäufe liessen aber rasch etwas nach, weil die Anleger eher zögerlich agieren, wie ein Händler sagt. Da im Laufe des Tages viele Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland erwartet werden, nähmen die Anleger eine abwartende...

