Anfangs noch zaghaft, fassen die Marktteilnehmer in der neuen Woche langsam Vertrauen in die frischen Rekordpreise. Damit steuert der Deutsche Aktienindex weiter in Richtung seiner statistisch wahrscheinlichen Obergrenzen, die das letzte Limit im Norden darstellen. Von Andreas Büchler. Orientieren können sich Anleger bei der Suche nach Zielmarken über dem aktuellen Niveau nur noch an den Schwankungsbändern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...