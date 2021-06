Dass Chinas Wirtschaft derzeit dynamisch expandiert, hatten die Investoren so schon auf ihrem Zettel und deshalb sorgte der heute um gerade einmal 0,1 Punkte besser als erwartet gemeldete Caixin-Einkaufsmanagerindex auch nicht für Euphorie an den asiatischen Börsen. Einen kleinen Freudensprung macht allerdings der Deutsche Aktienindex heute Morgen in Frankfurt, die Aussicht auf einen positiven Wochenstart der Wall Street nach dem Feiertag hievt den Markt über die Hürde von 15.500 Punkten. Das Phänomen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...