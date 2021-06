Der DAX startet fulminant in den Juni und hat am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht. Erstmals in der Geschichte kletterte der deutsche Leitindex über die 15.600-Punkte-Marke. Schwung verleiht die Aussicht auf einen guten Wochenstart an der Wall Street, nachdem dort am Montag feiertagsbedingt kein Handel stattfand.Für den DAX gilt es nun, den erneuten Ausbruchsversuch über 15.500 Punkte zu bestätigen. Zuletzt fiel der Leitindex immer schnell wieder unter diesen Widerstand. Was beim DAX sonst ...

