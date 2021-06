RecycLiCo Cathode Precursor, das Kathodenausgangsmaterial, weist die gleichen technischen Eigenschaften wie konventionelle Kathodenmaterialien auf

1. Juni, 2021 - Surrey, BC - American Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen"), ein Pionier im fortschrittlichen Recycling von Kathoden aus Lithium-Ionenbatterien, und sein unabhängiger R & D-Partner Kemetco Research Inc. ("Kemetco") freuen sich, die Produktion von NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid)-Kathodenausgangsmaterial direkt aus recyceltem NMC-Kathodenabfall mit Hilfe des patentierten RecycLiCo-Verfahrens bekanntzugeben. Das RecycLiCo-Produkt weist die gleichen qualitativ hochwertigen technischen Eigenschaften - wie Partikelmorphologie, -größe und -verteilung - wie herkömmliche Kathodenausgangsmaterialien für Lithium-Ionenbatterien auf.

Abbildung 1 - Scan einer Elektronenmikroskopie von Kathodenausgangsmaterial aus recyceltem NMC-Kathodenabfall

Darüber hinaus beabsichtigt American Manganese, die Verarbeitungsflexibilität des RecycLiCo -Verfahrens durch Anpassung des Verhältnisses ausgelaugter Metalle vor Herstellung des endgültigen Kathodenausgangsproduktes zu verbessern. Durch Anpassung des Verhältnisses ausgelaugter Metalle, wäre RecycLiCo in einem geschlossenen Kreislaufverfahren in der Lage, ältere chemische Kathodenstoffe, wie z. B. NMC-111, zu recyclen und das Endprodukt in moderne chemische Kathodenstoffe, wie z. B. NMC-622 oder NMC-811, zu verwandeln. Das Unternehmen wird dieses Konzept in seiner nächsten Produktionsreihe prüfen.

"Wir sind von der Qualität des Kathodenausgangsmaterials, das wir direkt aus recyceltem Kathodenabfall produzieren können, begeistert, und wir arbeiten daran, das RecycLiCo-Verfahren der sich schnell wandelnden Lithium-Ionenbatterie-Industrie weiter anzupassen", erläuterte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. "Die in diesen Recyclingtests verwendeten Rohstoffmaterialien stammen direkt aus Produktionsabfällen von Lithium-Ionenbatterien, die mindestens 10 % der Produktionskapazität von Gigafabriken ausmachen. Wir stellen uns vor, durch die Integration des RecycLiCo-Verfahrens neben Gigafabriken, das Recycling von Abfall aus der Batterieproduktion direkt in Kathodenausgangsmaterial, das bei der Wiederaufbereitung von Batterien verwendet wird, zu ermöglichen".

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President und Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

http://www.recyclico.com

