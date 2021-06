Am Dienstag stehen dies- und jenseits des Atlantiks wichtige Stimmungsdaten aus der Industrie auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im Vormittagsverlauf leicht zugelegt. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung 1,2237 Dollar und damit etwas mehr als am früheren Morgen. Zum Schweizer Franken stieg der Euro ebenfalls leicht an und kratzte mit 1,0999 vorübergehend an der Marke von 1,10 Franken. Aktuell notiert er bei 1,0993 nach 1,0989 Franken am früheren Dienstagmorgen. Das Währungspaar USD/

