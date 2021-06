Continental-Calls mit 76%-Chance bei Anstieg ans Jahreshoch

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) ging nach ihrem 12-Monatshoch vom 8.3.21 bei 130,85 Euro in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 110 bis 120 Euro über. Gemeinsam mit den drei im DAX gelisteten Automobilwerten VW Vzg., Daimler und BMW konnte sich auch die Continental-Aktie in den vergangenen Tagen positiv entwickeln. Mit aktuell 123,58 Euro wurde auch die Tradingrange nach oben hin verlassen.

Falls sich die Continental-Aktie, die in der jüngsten Analyse der UBS mit einem Kursziel von 154 Euro zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihrem Jahreshoch bei 130,85 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 20.8.21, BV 0,1, ISIN: DE000DV2MV28, wurde beim Continental-Aktienkurs von 123,58 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro gehandelt.

Wenn die Continental-Aktie in einem Monat wieder auf 130,85 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,89 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 115,043 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 115,043 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR7RSM7, wurde beim Aktienkurs von 123,58 Euro mit 0,89 - 0,90 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 130,85 wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,58 Euro (+76 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 112,61 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 112,61 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JN0TS55, wurde beim Aktienkurs von 123,58 Euro mit 1,15 - 1,16 Euro taxiert.

Kann sich die Continental-Aktie auf 130,85 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,82 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de