Bayreuth (ots) - Der medizinische Kompressionsstrumpf medi Rehab one wurde mit dem iF DESIGN AWARD 2021 ausgezeichnet. Er erhielt die Prämierung in der Disziplin "Produkt", Kategorie "Medicine / Health". Dabei waren Kriterien relevant wie die Idee hinter dem Produkt, die Form, Funktion sowie der Nutzen für die Zielgruppe.Mit dem medi Rehab one hat medi den ersten medizinischen Kompressionsstrumpf auf den Markt gebracht, der speziell zur Vermeidung und Reduktion von posttraumatischen und postoperativen Ödemen nach Verletzungen oder orthopädischen Eingriffen am Bewegungsapparat der unteren Extremitäten entwickelt wurde. Der kompressive Druck von außen auf das Gewebe kann bestehende Ödeme reduzieren und einer Ödembildung entgegenwirken. Dies unterstützt auch die angenehme Kompression im Bereich des Mittelfußes.Das überzeugte die Jury: medi Rehab one zeichnet sich durch seine zuverlässige medizinische Kompression, die neue, innovative Stricktechnologie und seine einfache Handhabung aus. Die innovative Stricktechnologie mit Mikro-Plüsch bietet eine leichte Handhabung. Sie sorgt dafür, dass der medi Rehab one besonders leicht über die Haut gleitet und unterstützt den sicheren Sitz am Bein. Merino-Plüsch im Mittel- und Vorfuß bietet angenehmen Tragekomfort und eine zusätzliche Thermoregulierung. Weiteres komfortables Detail: Die eingestrickte Positionierungshilfe unterhalb des Knies sorgt bei den Anwendern für eine einfache und sichere Handhabung im Alltag.Dabei punktet der Kompressionsstrumpf neben der Funktion auch durch seine Optik mit dem frischen Farbkontrast in Marine / Lime. Denn die Produkte von medi verbinden Wirksamkeit, Komfort und den Anspruch an einzigartiges Design. Für den Hersteller medi ist die Auszeichnung ist Motivation und Antrieb, um für die Anwender immer noch besser zu werden.Zum Hintergrund: Der iF DESIGN AWARD ist seit 1954 ein weltweit anerkanntes Markenzeichen für exzellentes Design und einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Er zeichnet Designleistungen in diesen Disziplinen aus: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie professionelles Konzept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Die internationale, unabhängige iF-Jury besteht aus 98 hochkarätigen Designexperten aus 21 Nationen. Unter 9.509 Einsendungen aus 52 Ländern ist der medi Rehab one einer der 1.744 preisgekrönten iF DESIGN AWARD Gewinner. https://ifworlddesignguide.comSurftipps:www.medi.biz/rehab-one (https://www.medi.de/produkte/medi-rehab-one/?utm_source=medibiz_rehab-one&utm_medium=shorturl&utm_campaign=rehab-one)www.medi.de/unternehmen/auszeichnungenwww.medi.de/unternehmen/kooperationen/deutscher-skiverband/rehaboneZweckbestimmung: medi Rehab® one ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen.medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und liefert mit einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com