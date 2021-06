Frankfurt am Main (ots) - Als Comedian hat sich Kaya Yanar (https://www.kaya.tv/) in Deutschland einen Namen gemacht, als Gamer unterhält er seit einigen Jahren vor allem auf Twitch (https://www.twitch.tv/kayayanar) zudem eine ansehnliche Fangemeinde und seine große Leidenschaft gilt der grünen Insel (https://www.ireland.com/de-de/). Seit er 1999 zum ersten Mal Irland auf einer Tour von Dublin nach Wicklow erkundet hat, hat er seine Liebe zu der Landschaft und den Menschen entdeckt. "Die Wicklow Mountains haben es mir sofort angetan", sagt Yanar, "und in den letzten 20 Jahren bin ich immer wieder zurückgekehrt."Da Reisen derzeit kaum zu realisieren sind, ist es nicht verwunderlich, dass Kaya Yanar das neue Video-Spiel Assassin's Creed® Valhalla (https://www.ubisoft.com/de-de/game/assassins-creed/valhalla) von Ubisoft für sich entdeckt hat. Dieses neue Spiel bietet die Möglichkeit, virtuell die grüne Insel zu erkunden. In der ersten Erweiterung Wrath of the Druids (Zorn der Druiden) bildet Irland die Kulisse für die Geschichte, in der die Spieler als Wikinger-Clan-Führer Eivor ihren Weg durch verwunschene Wälder und beeindruckende Landschaften finden müssen, um Einfluss unter den gälischen Königen zu gewinnen.Das Spiel führt die Spieler zu berühmten historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Giant's Causeway (https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/giants-causeway/), dem Unesco-Weltkulturerbe in der nordirischen Grafschaft Antrim. Der Hill of Tara (https://heritageireland.ie/places-to-visit/hill-of-tara/) in der Grafschaft Meath im historischen Osten blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Schon 2000 vor Christus wurden hier die irischen Hochkönige gekrönt. Auch der Berg Ben Bulben (https://www.discoverireland.ie/sligo/benbulben) in der Grafschaft Sligo am Wild Atlantic Way ist mit zahlreichen keltischen Legenden verbunden und zu seinen Füßen liegt der berühmte irische Dichter W.B. Yeats begraben. Mittelpunkt der Geschichte um den Zorn der Druiden ist die Stadt Dublin, die 80 Jahre nach dem ersten Wikinger-Überfall auf Irland ein geschäftiger Handelshafen war und unterschiedlichste Menschen anzog.Das Spiel biete außerdem die Möglichkeit, keltische Ringforts zu erobern, diese kreisförmigen befestigten Siedlungen waren in Irland zu der Zeit sehr beliebt und sind auch heute noch zu bestaunen. Als Eivor taucht der Spieler auch in die Welt der irischen Mythologie ein, sie treffen auf Figuren, die mit dem keltischen Samhain-Fest in Verbindung stehen, das als Vorläufer des heutigen Halloween-Spektakels gilt. Bei der Entwicklung des Spiels hat Ubisoft mit Experten zusammengearbeitet, um die Geschichte so authentisch wie möglich zu erzählen. Mit dem Spiel begeistert der Entwickler nicht nur passionierte Gamer, sondern auch die Fans der grünen Insel und seiner Geschichte und Mythologie.Zu denen gehört Kaya Yanar zweifellos. Bei seinen realen Besuchen auf der grünen Insel hat er schon so einiges erlebt: "Highlight war 2017 ein Roundtrip von Dublin nach Waterford, Cork, Killarney, Dingle und Galway, wo ich mich selbst um ein Selfie mit Cillian Murphy gebracht hatte." Neben Klassikern unter Irland-Besuchern wie den beeindruckenden Cliffs of Moher und dem wunderschönen Ring of Kerry hat der spielende Comedian seine ganz persönlichen Favoriten: "Mir gefällt die Pubkultur, die 50 Shades of Green, die wunderschönen Gärten und vor allem mein Lieblingshotel: das Powerscourt in Enniskerry. Irland ist das Herzchakra Europas, wie ein irischer Freund zu sagen pflegt."Hinweise für Redakteure:Das Spielen der Erweiterung setzt nicht voraus, dass man den Handlungsbogen des Hauptspiels abgeschlossen hat. 