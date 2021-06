DJ IWF, WHO, Weltbank und WTO fordern 50 Millarden Dollar gegen Corona

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Gruppe der Sieben führenden Industrienationen (G7) haben die vier führenden Wirtschafts- und Gesundheitsorganisationen einen Plan vorgelegt, um die ungerechte Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus zu beenden und eine globale wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen. Mit einer Investition von 50 Milliarden Dollar könnte die Pandemie in Entwicklungsländern schneller beendet und Todesfälle sowie Mutationen verhindert werden. Das sei "möglicherweise die beste Verwendung öffentlicher Gelder zu unseren Lebzeiten", erklärten die Chefs von IWF, WHO, Weltbank und WTO in einem Gastbeitrag für den Spiegel.

"Die ungleiche Verteilung von Impfstoffen führt nicht nur dazu, dass Millionen Menschen dem Virus schutzlos ausgeliefert sind, sondern auch dazu, dass tödliche Varianten entstehen und weltweit zirkulieren", schreiben die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgiewa, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Präsident der Weltbankgruppe David Malpass und die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

Die Varianten breiteten sich immer mehr aus und selbst Länder mit fortgeschrittenen Impfkampagnen seien gezwungen, erneut strengere Gesundheitsvorschriften zu erlassen. Manche verhängten auch Reisebeschränkungen. Zugleich führe die anhaltende Pandemie zu einer immer stärkeren Divergenz der wirtschaftlichen Perspektiven, die Nachteile für alle zur Folge habe.

"Das muss nicht so sein. Deshalb fordern wir heute die internationale Gemeinschaft auf, eine verstärkte und koordinierte weltweite Impfstrategie zu unterstützen und umzusetzen und mit neuen finanziellen Mitteln zu fördern", so die Autoren in ihrem Gastbeitrag.

"Mit geschätzten Kosten in Höhe von 50 Milliarden Dollar wird der Plan die Pandemie in den Entwicklungsländern schneller beenden, Infektionen und Todesfälle verringern, die wirtschaftliche Erholung beschleunigen und bis 2025 etwa 9 Billionen Dollar an zusätzlicher globaler Wirtschaftsleistung erzeugen", heißt es in ihrem Vorschlag.

"Er ist für alle von Vorteil: Während etwa 60 Prozent der Gewinne den Schwellen- und Entwicklungsländern zugutekommen, werden die restlichen 40 Prozent auf die Industriestaaten entfallen. Hierbei ist nicht einmal der unschätzbare Nutzen für die Gesundheit und das Leben der Menschen berücksichtigt."

