Unterföhring (ots) -- Ab 3. Juni die komplette erste Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Ab 3. Juni auch linear auf Sky Atlantic- Internationale Starbesetzung u.a. mit Kasia Smutniak, Liam Cunningham, Claire Forlani und Isabella Rossellini- Eine Produktion von Sky Studios und Fifty Fathoms- Link zum Donwload des Trailers: https://ql.mediasilo.com/ql/606c5cb3e4b057585602f876- Link zu Youtube: https://youtu.be/ui5ozij5EUsUnterföhring (ots) - Die mächtigste Herrscherin in Rom ist eine Frau: "Domina". Sky präsentiert einen weiteren Trailer der achtteiligen Serie. "Domina", einem epischen Drama, das die Machtkämpfe während der Herrschaft des ersten römischen Kaisers Gaius Caesar Augustus aus der Perspektive der Frauen zum Leben erweckt. "Domina" ist ab 3. Juni als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket verfügbar sowie über Sky Q abrufbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ebenfalls ab 3. Juni immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic.Über "Domina":"Domina" handelt von der Entwicklung Livias vom naiven jungen Mädchen zur einflussreichsten und mächtigsten Herrscherin Roms. Nach der Ermordung Julius Caesars setzen Livia und ihre Gefolgschaft alle Mittel ein, um in einer brutalen Gesellschaft zu überleben - bis hin zu Verrat und Mord. "Domina" ist eine authentische, elektrisierende, historisch glaubwürdige Familiensaga, basierend auf der wahren Geschichte einer Frau, die eine der beständigsten und faszinierendsten Dynastien hervorbrachte.In der Hauptrolle als Livia Drusilla ist Kasia Smutniak ("Perfect Strangers", "Them", "Devils") zu sehen. In weiteren Rollen agieren internationale Stars wie Liam Cunningham ("Game of Thrones") als Livias Vater Livius, Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "Der Tod steht ihr gut") als Livias Feindin Balbina, Matthew McNulty ("Versailles") als künftiger Imperator Gaius, Christine Bottomley ("The End of the F***ing World") als Scribonia, Colette Tchantcho ("The Witcher") als Antigone, Ben Batt ("Captain America: The First Avenger") als Agrippa, Enzo Cilenti ("Les Misérables ") als Tiberius Claudius Nero und Claire Forlani ("Meet Joe Black") als Claudia Octavia. Nadia Parkes ("Doctor Who", "Die spanische Prinzessin") spielt in den ersten beiden Episoden der Serie die junge Drusilla.Simon Burke ("Zen", "Fortitude)" ist der Schöpfer und Drehbuchautor, Australiens führender Filmemacherin Claire McCarthy ("Ophelia", "The Luminaries") führt Regie. Zur Crew zählen Italiens Top-Kreative, wie Oscar-Preisträgerin Gabriella Pescucci, die unter anderem für "The Age Of Innocence" und "Once Upon A Time in America" die Kostüme kreierte. Luca Tranchino ("Prison Break") verantwortet das Szenenbild, um das authentische Aussehen kümmern sich Maskenbildnerin Katia Sisto ("Penny Dreadful") und Hair-Designerin Claudia Catini ("Trust").Den internationalen Vertrieb verantwortet NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios und Motion Content Group.Die achtteilige, epische Dramaserie ist eine Produktion von Sky Studios und Fifty Fathoms mit Cattleya als ausführendem Produktionsservice, und wurde in den Cinecittà Studios in Rom gedreht.Facts:Originaltitel: "Domina", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, I 2021. Drehbuch und Schöpfer: Simon Burke. Regie: Claire McCarthy. Facts:Originaltitel: "Domina", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, I 2021. Drehbuch und Schöpfer: Simon Burke. Regie: Claire McCarthy. Darsteller: Kasia Smutniak, Liam Cunningham, Isabella Rossellini, Matthew McNulty, Christine Bottomley, Colette Tchantcho, Ben Batt, Enzo Cilenti Claire Forlani, Nadia Parkes.Ausstrahlungstermine:Ab 3. Juni 2021 als komplette Staffel auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf sowie immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl" und der internationalen Hits "Babylon Berlin", Der Pass" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. 