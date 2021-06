DJ RKI senkt Corona-Risikoeinstufung für Deutschland von "sehr hoch" auf "hoch"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Gefahrenlage in Deutschland von "sehr hoch" auf "hoch" heruntergestuft. Dies sei wegen der gesunkenen Infektionszahlen und der verbesserten Situation auf den Intensivstationen möglich, erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Gleichzeitig mahnte Wieler und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Daher seien kontrollierte Öffnungsschritte wichtig. In Deutschland seien zudem noch nicht ausreichend viele Menschen geimpft und in vielen Ländern sei die Impfsituation deutlich schlechter als in Deutschland.

"Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei", erklärte Wieler. "Das Virus wird nicht verschwinden". Ähnlich äußerte sich Spahn. "Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser, aber wir sind noch mitten in der Pandemie", so der CDU-Politiker.

Beide mahnten, dass man bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen mit Augenmaß vorgehen müsse, da Kontakte die Verbreitung des Virus begünstigten. Auch müsse man die Gefahr von Virusmutationen im Auge haben, wie die Situation in Großbritannien gezeigt habe.

Um auf Corona-Maßnahmen verzichten zu können, müssten in Deutschland 80 Prozent der Menschen entweder geimpft oder eine Corona-Infektion durchgemacht und anschließend geimpft worden sein, so Wieler.

