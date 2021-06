In unserer Analyse vom 17.05.21 Moderna: Neues Kaufsignal! hatten wir eine Longposition eröffnet! In der Folge kam es hier zu weiteren Kursanstiegen, welche die Aktie (WKN: A2N9D9 ISIN: US60770K1079) jetzt bereits an den alten Hochs bei knapp 190 Euro anklopfen lässt (siehe Chart unten). Zur Stunde notiert Moderna bei aktuell 185,01 Euro. Wir nutzen deshalb nun die Gelegenheit, einen Großteil der aufgelaufenen Gewinne abzusichern und ziehen den StopLoss für den Trade engmaschig bis auf 178 Euro ...

