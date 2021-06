Berlin (ots) - Positive Effekte werden spürbarZu den heute von der Bundesagentur für Arbeit für den Monat Mai 2021 bekannt gegebenen Arbeitsmarktdaten erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:"Die besonderen Regelungen für den erleichterten Bezug von Kurzarbeitergeld helfen die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Ohne diese Maßnahmen wäre der Anstieg der Arbeitslosigkeit viel höher ausgefallen. Damit haben wir Arbeitsplätze und Unternehmen gesichert.Kurzarbeitergeld hat sich wiederholt als das entscheidende arbeitsmarktpolitische Instrument zur Beseitigung von Arbeitslosigkeit herausgestellt. Vor diesem Hintergrund ist die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes im Mai 2021 sehr erfreulich. So ist die Zahl der Arbeitslosen weiter um 84.000 Personen im Vergleich zum April gesunken. Damit sind aktuell 2,687 Millionen Menschen erwerbslos. Die Nachfrage nach Beschäftigten zieht an. Das ist gut für unser Jobwachstum. Erfreulich ist auch, dass der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit gestoppt wurde.Auch wenn die Zahlen positiv sind, müssen wir weiter den Arbeitsmarkt im Auge behalten und auf pandemie-bedingte Auswirkungen zeitnah reagieren."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4929939